Шевченко подарил Зеленскому футболку с благотворительного матча с участием звезд футбола – фото

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом фандрейзинговой платформы UNITED24 Андреем Шевченко. Легендарный украинский футболист был одним из организаторов благотворительного матча звезд в Лондоне.

5 августа в Лондоне состоялся благотворительный матч звезд мирового футбола Game4Ukraine. Целью грандиозного события на стадионе "Стемфорд Бридж" был сбор средств для восстановления Михаило-Коцюбинского лицея Черниговской области, который разрушили российские варвары в марте 2022 года.

Достойно внимания Поздравили с Днем Независимости: Снайдер, Сахно и другие звезды зачитали стихотворение Сосюры на украинском

Подарок для Президента Украины

После матча звезды мирового футбола и селебрити подписали именную футболку, которую Владимиру Зеленскому подарил Андрей Шевченко. Президент Украины рассказал о встрече с обладателем "Золотого мяча" в своем телеграмм-канале.

Встретился с послом фандрейзинговой платформы UNITED24 Андреем Шевченко. На фото футболка, которую подписали игроки благотворительного матча Game4Ukraine, состоявшегося в Лондоне 5 августа и объединившего топовых звезд мирового футбола. Средства собирали на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, который оккупанты разрушили в марте 2022 года,

– написал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский с подарком от Андрея Шевченко / t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что перед началом матча в Лондоне Владимир Зеленский обратился к участникам события. Президент поблагодарил за поддержку Украины и призвал присоединяться к платформе UNITED24

UNITED24 – благотворительная платформа, созданная по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Ее цель – объединить усилия международных партнеров по поддержке Украины в защите независимости, территориальной целостности и суверенитета. Амбасадорами United 24 стали футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко, боксер Александр Усик, украинская теннисистка Элина Свитолина, актер Лиев Шрайбер, директор Balenciaga Демна Гвасалия, историк Тимоти Снайдер и другие.