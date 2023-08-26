5 серпня у Лондоні відбувся благодійний матч зірок світового футболу Game4Ukraine. Метою грандіозної події на стадіоні "Стемфорд Бридж" був збір коштів для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який зруйнували російські варвари в березні 2022 року.

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Подарунок для Президента України

Після матчу зірки світового футболу та селебріті підписали іменну футболку, яку Володимиру Зеленському подарував Андрій Шевченко. Президент України розповів про зустріч з володарем "Золотого м'яча" у своєму телеграм-каналі.

Зустрівся з амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 Андрієм Шевченком. На фото футболка, яку підписали гравці благодійного матчу Game4Ukraine, що відбувся в Лондоні 5 серпня й об’єднав топових зірок світового футболу. Кошти збирали на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який окупанти зруйнували в березні 2022 року,

– написав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський з подарунком від Андрія Шевченка / t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, що перед початком матчу в Лондоні Володимир Зеленський звернувся до учасників події. Президент подякував за підтримку України та закликав долучатися до платформи UNITED24

Важливо! UNITED24 – благодійна платформа, створена за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Її ціль – об'єднати зусилля міжнародних партнерів щодо підтримки України в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету. Амбасадорами United 24 стали футболісти Андрій Шевченко та Олександр ЗІнченко, боксер Олександр Усик, українська тенісистка Еліна Світоліна, актор Лієв Шрайбер, директор Balenciaga Демна Гвасалія, історик Тімоті Снайдер та інші.