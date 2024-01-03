Не спортом единым: фонд украинской теннисистки получил благодарность от военной бригады – фото

Спортивное сообщество Украины с начала полномасштабного вторжения объединило свои усилия для приближения победы нашей страны в войне. Подавляющее большинство стало жить по принципу "в ВСУ или для ВСУ".

Исключением не стали, конечно же, и теннисисты. Александр Долгополов и Сергей Стаховский взяли оружие в руки, чтобы защищать родную землю от оккупантов, а другие занимаются волонтерской деятельностью и донатят.

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Благодарность Ястремской за помощь войску

Одной из тех, кто активно помогает Силам Обороны Украины, стала Даяна Ястремская. 23-летняя одесситка создала свой благотворительный фонд "ДІЯ", который занимается гуманитарной помощью населению Украины и непосредственно военным.

Даяна опубликовала в соцсети фото с благодарностями, полученными ее фондом от командования и личного состава 8-го зенитного ракетного дивизиона 160-й зенитной ракетной одесской бригады, а также лично от командира.



Благодарность фонда "ДІЯ" от командования и личного состава 8-го зенитного ракетного дивизиона 160-й зенитной ракетной одесской бригады / инстаграм Ястремской



Благодарность благотворительному фонду "ДІЯ" от командира зенитной ракетной одесской бригады / инстаграм теннисистки

Напомним, что в июне 2023 года, когда российские террористы взорвали Каховскую ГЭС, Ястремская отчитывалась о передаче пострадавшим жителям Херсонщины 2500 продуктовых наборов. Уже к тому моменту объем помощи фонда достигал 800 тысяч тонн гуманитарной помощи.