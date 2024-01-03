Виключенням не стали, звісно ж, і тенісисти. Олександр Долгополов і Сергій Стаховський взяли зброю до рук, щоб захищати рідну землю від окупантів, а інші займаються волонтерською діяльністю та донатять.

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Подяка Ястремській за допомогу війську

Однією з тих, хто активно допомагає Силам Оборони України, стала Даяна Ястремська. 23-річна одеситка створила свій благодійний фонд "ДІЯ", який займається гуманітарною допомогою населенню України та безпосередньо військовим.

Даяна опублікувала в соцмережі фото з подяками, які її фонд отримав від командування та особового складу 8-го зенітного ракетного дивізіону 160-ї зенітної ракетної одеської бригади, а також особисто від командира.



Подяка фонду "ДІЯ" від командування та особового складу 8-го зенітного ракетного дивізіону 160-ї зенітної ракетної одеської бригади / інстаграм Ястремської



Подяка благодійному фонду "ДІЯ" від командира зенітної ракетної одеської бригади / інстаграм тенісистки

Нагадаємо, що у червні 2023 року, коли російські терористи підірвали Каховську ГЕС, Ястремська звітувала про передачу постраждалим жителям Херсонщини 2500 продуктових наборів. Уже на той момент обсяг допомоги фонду сягав 800 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Важливо! У новорічну ніч родина Даяни Ястремської відчула усі жахи російської агресії. Під час чергового обстрілу Одеси, ракета влучила в будинок, де живе бабуся тенісистки. На щастя, рідні спортсменки не постраждали.