От Усика об этом никто никогда не узнает, – промоутер о помощи боксера во время войны

Боксер Александр Усик активно помогает в сборе средств для Украины во время войны. И даже во время его боя против Энтони Джошуа будет идти сбор денег на благотворительность.

Некоторые детали того, как Усик собирает деньги на благотворительность во время войны, раскрыл его промоутер Александр Красюк в эксклюзивном интервью сайту 24 канала.

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Что касается, соберет ли достаточно средств Александр Усик для Украины, то он уже многое сделал. К сожалению, я не могу об этом говорить, поскольку он это должен делать. Но он никогда никому об этом не скажет. Поэтому я на языке Эзопа попытаюсь объяснить, что имеется в виду. Усик основал фонд, который активно работает и помогает непосредственно Украине и всем нуждающимся в помощи. Еще до основания фонда собственными средствами столько всего было сделано, но от Усика об этом никто никогда не узнает,

– рассказал Александр Красюк.

В качестве примера он привел ситуацию с трансляцией боя Усик – Джошуа, которая 20 августа состоится в Саудовской Аравии. На кону будут три чемпионских пояса, которыми владеет украинец. И Усик решил выкупить права на показ боя в Украине. Все ради того, чтобы это сражение в Украине показали бесплатно.

Но на этом решил не остановиться. И во время боя будет проходить сбор средств.

"В течение поединка все средства наших партнеров и спонсоров, которых мы собираем, и которые будут выступать партнерами этой трансляции на всех платформах, идут в фонд Усика. Все средства идут на благотворительность. Также в течение всей трансляции будет применен QR-код – все зрители будут иметь возможность внести свой вклад в помощь. Просто, просканировав QR-код, перейдя на страницу фонда, внести свой вклад – кто сколько может", – рассказал Александр Красюк.

Сколько удастся собрать средств таким образом пока неизвестно.

"Только Бог знает, сколько мы соберем средств. Но однозначно могу сказать, что это мощный проект... Это не просто спорт и не просто трансляция. Это инициатива чемпиона помочь своей стране, своей Родине", – подытожил Александр Красюк.

Бой Усик – Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда. Это будет второй поединок между боксерами. Первый бой в сентябре 2021 года в Лондоне закончился победой Усика, получившего три чемпионских пояса WBA, WBO и IBF.