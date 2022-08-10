Деякі деталі того, як Усик збирає гроші на благодійність під час війни, розкрив його промоутер Олександр Красюк в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу.

Варте уваги Бій Усик – Джошуа безкоштовно покажуть в Україні: де його дивитися онлайн та по телевізору

Щодо того, чи збере достатньо коштів Олександр Усик для України, то він вже багато чого зробив. На жаль, я не можу про це говорити, оскільки він це має робити. Але він ніколи нікому про це не скаже. Тому я мовою Езопа спробую пояснити, що мається на увазі. Усик заснував фонд, який активно працює та допомагає безпосередньо Україні та всім тим, хто потребує допомогу. Ще до заснування фонду власними коштами стільки всього було зроблено, але від Усика про це ніхто ніколи не дізнається,

– розповів Олександр Красюк.

Як приклад він навів ситуацію з трансляцією бою Усик – Джошуа, що 20 серпня відбудеться в Саудівській Аравії. На кону будуть три чемпіонські пояси, якими володіє українець. І Усик вирішив викупити права на показ бою в Україні. Все заради того, щоб цей бій в Україні показали безкоштовно.

Але на цьому вирішив не зупинитися. І під час бою буде відбуватися збір коштів.

"Протягом поєдинку всі кошти наших партнерів і спонсорів, яких ми збираємо, і, які будуть виступати партнерами цієї трансляції на всіх платформах, йдуть до фонду Усика. Всі кошти йдуть на благодійність. Також протягом всієї трансляції буде застосовано QR-код – всі глядачі матимуть змогу зробити свій внесок у допомогу. Просто, просканувавши QR-код, перейшовши на сторінку фонду, зробити свій внесок – хто скільки може", – розповів Олександр Красюк.

Скільки вдасться зібрати коштів в такий спосіб – поки невідомо.

"Лише Бог знає, скільки ми зберемо коштів. Але однозначно можу сказати, що це потужний проєкт... Це не просто спорт і не просто трансляція. Це ініціатива чемпіона допомогти своїй країні, своїй Батьківщині", – підсумував Олександр Красюк.

Бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в місті Джидда. Це буде другий поєдинок між боксерами. Перший бій у вересні 2021 року в Лондоні закінчився перемогою Усика, який і здобув три чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.