Благодарность союзникам, города Украины: сборная презентовала форму, в которой сыграет матчи

Сборная Украины проведет ряд матчей во время подготовки к игре плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Подопечные Александра Петракова сыграют в особой форме.

Война вдохновила новую форму

Контрольные спарринги будут иметь благотворительную цель. Все собранные от поединков деньги пойдут на нужды украинского народа. Футболисты сборной выйдут на футбольное поле в новой и специальной форме. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

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Глава Ассоциации на своей странице в фейсбуке выложил несколько фото из презентации формы.

Новый дизайн напрямую ассоциируется с войной на Украине, которую развязала Россия. Впереди на футболках расположена карта страны, а ее контуры формируют флаги других стран-союзников, поддерживающих Украину в борьбе против захватчиков.

В середине карты есть надпись "United for Ukraine" и шеврон с графикой платформы U24.

На спине футболистов традиционно размещается игровой номер, оригинально сформированный из названий украинских городов, пострадавших от агрессии оккупантов.

Похожая деталь уже была в форме донецкого Шахтера. "Горняки" во время благотворительного турне сменили фамилии футболистов по названиям украинских городов.

Отметим, что главная команда страны будет выступать в этой особой форме только в матчах подготовки к плей-офф чемпионата мира-2022. После по одной футболке пришлют в каждый город, формирующий игровой номер игрока, для местных музеев.

Другая часть ограниченной партии футболок будет выставлена ​​в виде лотов на благотворительный аукцион. Все вырученные денежные средства пойдут на счета платформы United24.

– глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны.

Отметим, что 11 мая подопечные Александра Петракова сыграют против Боруссии Менхенгладбах. Немецкий клуб станет первым соперником для сборной Украины во время подготовки к игре против Шотландии. По словам все того же Андрея Павелко, "сине-желтые" проведут четыре или пять контрольных спаррингов.

Полный текст публикации из фейсбука Павелка

УАФ и национальная сборная поддерживают инициативу Президента Украины Владимир Зеленский – U24 – платформу по сбору средств, объединяющую весь цивилизованный мир вокруг восстановления Украины! И в рамках этой поддержки главная команда Украины выйдет на контрольные матчи в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022 в особых футболках, которые будут изготовлены в ограниченном количестве! А средства, собранные за эти поединки, а также за продажу футболок будут перечислены программе United24.

Главными составляющими нового дизайна формы являются надпись – "United for Ukraine" и шеврон с графикой платформы U24. Кроме того, предложил добавить к дизайну формы два оригинальных элемента. Первый – это уникальное изображение карты Украины с границами в виде флагов стран, поддерживающих нас в войне против российских оккупантов. Это наше уважение и благодарность зарубежным партнерам за их помощь. Второй элемент – номера игроков, изображенных в виде названий украинских населенных пунктов. В которых живут настоящие Герои — от маленьких детей до пожилых людей. Населенных пунктов, защищавших и продолжающих защищать настоящие Герои, и уже знающих весь мир.

Первыми, кому презентовали новую уникальную форму сборной вместе с первыми вице-президентами УАФ Анатолием Демьяненко, Олегом Протасовым, Вадимом Костюченко и председателем закарпатской областной ассоциации футбола Иваном Дураном, стали дети из этих городов – Киева, Харькова, Краматорска, Запорожья, Волновахи, других. Малыш играя находил названия своих родных населенных пунктов на номерах игроков сборной. Команда Александра Петракова будет играть за них и для них, всех детей Украины и всех защитников нашего государства.

Национальная сборная будет выступать в этой уникальной форме только в матчах в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022. После этого часть футболок по одной будет передана каждому из упомянутых на форме населенных пунктов для местных музеев. Другая часть лимитированной партии футболок будет выставлена ​​на аукцион, а собранные средства передадим платформе United24 на восстановление нашей Украины. Слава Героям! Слава Украине!