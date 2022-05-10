Війна надихнула на нову форму

Контрольні спаринги будуть мати благодійну мету. Усі зібрані від поєдинків кошти підуть на потреби українського народу. Футболісти збірної вийдуть на футбольне поле у новій та спеціальній формі. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

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Очільник Асоціації на своїй сторінці у фейсбуці виклав декілька фото з презентації форми.

Новий дизайн безпосередньо асоціюється з війною в Україні, яку розв'язала Росія. Спереду на футболках розміщена карта країни, а її контури формують прапори інших країн-союзників, які підтримують Україну у боротьбі проти загарбників.

У середині карти є напис "United for Ukraine" та шеврон з графікою платформи U24.

На спині футболістів традиційно розміщується ігровий номер, який оригінально сформований з назв українських міст, які постраждали від агресії окупантів.

Цікаво! Схожа деталь вже була на формі донецького Шахтаря. "Гірники" під час благодійного турне змінили прізвища футболістів на назви українських міст.

Відзначимо, що головна команда країни виступатиме у цій особливій формі лише у матчах підготовки до плей-офф чемпіонату світу-2022. Після по одній футболці надішлють у кожне місто, яке формує ігровий номер гравця, для місцевих музеїв.

Інша частина обмеженої партії футболок буде виставлена у вигляді лотів на благодійний аукціон. Усі виручені кошти підуть на рахунки платформи United24.

United24 – глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни.

Відзначимо, що 11 травня підопічні Олександра Петракова зіграють проти Боруссії Менхенгладбах. Німецький клуб стане першим суперником для збірної України під час підготовки до гри проти Шотландії. За словами все того ж Андрія Павелка, "синьо-жовті" проведуть чотири або п'ять контрольних спарингів.

Повний текст публікації з фейсбуку Павелка

УАФ і національна збірна підтримують ініціативу Президента України Володимир Зеленський – U24 – платформу зі збору коштів, що об’єднує увесь цивілізований світ навколо відновлення України! І в рамках цієї підтримки головна команда України вийде на контрольні матчі в рамках підготовки до плей-офф ЧС-2022 в особливих футболках, які будуть виготовлені в обмеженій кількості! А кошти, зібрані за ці поєдинки, а також за продаж футболок, будуть перераховані програмі United24. Головними складовими нового дизайну форми є напис – "United for Ukraine" та шеврон з графікою платформи U24. Крім того, запропонував додати до дизайну форми два оригінальні елементи. Перший – це унікальне зображення карти України з кордонами у вигляді прапорів країн, які підтримують нас у війні проти російських окупантів. Це наша шана і подяка закордонним партнерам за їх допомогу. Другий елемент – номери гравців, які зображені у вигляді назв українських населених пунктів. В яких живуть справжні Герої — від маленьких дітей до людей похилого віку. Населених пунктів, які захищали і продовжують захищати справжні Герої, і які вже знає увесь світ.