Контрольні спаринги будуть мати благодійну мету. Усі зібрані від поєдинків кошти підуть на потреби українського народу. Футболісти збірної вийдуть на футбольне поле у новій та спеціальній формі. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
Очільник Асоціації на своїй сторінці у фейсбуці виклав декілька фото з презентації форми.
Новий дизайн безпосередньо асоціюється з війною в Україні, яку розв'язала Росія. Спереду на футболках розміщена карта країни, а її контури формують прапори інших країн-союзників, які підтримують Україну у боротьбі проти загарбників.
У середині карти є напис "United for Ukraine" та шеврон з графікою платформи U24.
На спині футболістів традиційно розміщується ігровий номер, який оригінально сформований з назв українських міст, які постраждали від агресії окупантів.
Відзначимо, що головна команда країни виступатиме у цій особливій формі лише у матчах підготовки до плей-офф чемпіонату світу-2022. Після по одній футболці надішлють у кожне місто, яке формує ігровий номер гравця, для місцевих музеїв.
Інша частина обмеженої партії футболок буде виставлена у вигляді лотів на благодійний аукціон. Усі виручені кошти підуть на рахунки платформи United24.
Відзначимо, що 11 травня підопічні Олександра Петракова зіграють проти Боруссії Менхенгладбах. Німецький клуб стане першим суперником для збірної України під час підготовки до гри проти Шотландії. За словами все того ж Андрія Павелка, "синьо-жовті" проведуть чотири або п'ять контрольних спарингів.