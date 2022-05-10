Война вдохновила новую форму
Контрольные спарринги будут иметь благотворительную цель. Все собранные от поединков деньги пойдут на нужды украинского народа. Футболисты сборной выйдут на футбольное поле в новой и специальной форме. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
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Глава Ассоциации на своей странице в фейсбуке выложил несколько фото из презентации формы.
Новый дизайн напрямую ассоциируется с войной на Украине, которую развязала Россия. Впереди на футболках расположена карта страны, а ее контуры формируют флаги других стран-союзников, поддерживающих Украину в борьбе против захватчиков.
В середине карты есть надпись "United for Ukraine" и шеврон с графикой платформы U24.
На спине футболистов традиционно размещается игровой номер, оригинально сформированный из названий украинских городов, пострадавших от агрессии оккупантов.
Отметим, что главная команда страны будет выступать в этой особой форме только в матчах подготовки к плей-офф чемпионата мира-2022. После по одной футболке пришлют в каждый город, формирующий игровой номер игрока, для местных музеев.
Другая часть ограниченной партии футболок будет выставлена в виде лотов на благотворительный аукцион. Все вырученные денежные средства пойдут на счета платформы United24.
Отметим, что 11 мая подопечные Александра Петракова сыграют против Боруссии Менхенгладбах. Немецкий клуб станет первым соперником для сборной Украины во время подготовки к игре против Шотландии. По словам все того же Андрея Павелко, "сине-желтые" проведут четыре или пять контрольных спаррингов.
Полный текст публикации из фейсбука Павелка
УАФ и национальная сборная поддерживают инициативу Президента Украины Владимир Зеленский – U24 – платформу по сбору средств, объединяющую весь цивилизованный мир вокруг восстановления Украины! И в рамках этой поддержки главная команда Украины выйдет на контрольные матчи в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022 в особых футболках, которые будут изготовлены в ограниченном количестве! А средства, собранные за эти поединки, а также за продажу футболок будут перечислены программе United24.
Главными составляющими нового дизайна формы являются надпись – "United for Ukraine" и шеврон с графикой платформы U24. Кроме того, предложил добавить к дизайну формы два оригинальных элемента. Первый – это уникальное изображение карты Украины с границами в виде флагов стран, поддерживающих нас в войне против российских оккупантов. Это наше уважение и благодарность зарубежным партнерам за их помощь. Второй элемент – номера игроков, изображенных в виде названий украинских населенных пунктов. В которых живут настоящие Герои — от маленьких детей до пожилых людей. Населенных пунктов, защищавших и продолжающих защищать настоящие Герои, и уже знающих весь мир.
Первыми, кому презентовали новую уникальную форму сборной вместе с первыми вице-президентами УАФ Анатолием Демьяненко, Олегом Протасовым, Вадимом Костюченко и председателем закарпатской областной ассоциации футбола Иваном Дураном, стали дети из этих городов – Киева, Харькова, Краматорска, Запорожья, Волновахи, других. Малыш играя находил названия своих родных населенных пунктов на номерах игроков сборной. Команда Александра Петракова будет играть за них и для них, всех детей Украины и всех защитников нашего государства.
Национальная сборная будет выступать в этой уникальной форме только в матчах в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022. После этого часть футболок по одной будет передана каждому из упомянутых на форме населенных пунктов для местных музеев. Другая часть лимитированной партии футболок будет выставлена на аукцион, а собранные средства передадим платформе United24 на восстановление нашей Украины. Слава Героям! Слава Украине!