Благодаря Шахтеру: Украина обогнала россию в таблице коэффициентов УЕФА

Из пяти украинских клубов в еврокубках осталось всего трое. Удачный старт Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов позволил Украине улучшить позицию в таблице коэффициентов УЕФА.

Еще одна победа над оккупантами в спорте

После двух туров донецкий клуб идет в группе "F" без поражений. В стартовой игре Шахтер сенсационно разгромил на выезде немецкий Лейпциг – 1:4, а 14 сентября расписали мировую 1:1 в Варшаве с шотландским Селтиком.

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"Горняки" принесли один балл, но после его разделения на 5 клубов, в рейтинг Украины в таблице коэффициентов УЕФА добавилось 0,2 очка. Но даже этого хватило, чтобы улучшить свою позицию в этом рейтинге. Украина обогнала Россию и поднялась в топ-15 лучших, замыкая ее с 26.300. Россия имеет в своем активе 26.215 баллов.

Перед нами идет Швейцария, у которой 26.925 очков. Украина может не волноваться за конкурента позади, ведь Россия из-за агрессии в сторону нашей страны была отстранена от международных соревнований. Поэтому не сможет опустить Украину на 16 позицию. А идущие 17-ми хорваты имеют 25.150 набранных очков.

Динамо и Днепр-1, которые проведут свои матчи в еврокубках 15 сентября, в случае положительных результатов смогут добавить новые баллы для Украины. Киевляне сыграют "дома" против АЭКа из Ларнаки в групповом раунде Лиги Европы, а днепряне встретятся на выезде с Аполлоном в Лиге конференций.

Таблицу единолично продолжает возглавлять Англия (90.998). В "спину" Англии "дышит" Испания, а тройку лидеров замыкает Германия.

Топ-20 таблицы коэффициентов УЕФА / Скриншот из Kassiesa.net

Напомним, что Заря и Ворскла приостановили свои выступления в квалификации Лиги конференций.