Украинский форвард Гента Роман Яремчук вошел в команду недели FIFA 21. Украинец провел идеальный последний матч за бельгийцев.

Ассист и хет-трик позволил украинцу Роману Яремчуку попасть в новую команду недели. Она составляется на основе реальных заслуг игроков, которые проявили себя в течение семи дней.

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В команде лучших

Нападающий вошел в число 23 лучших футболистов. Яремчук провел феерический матч против Мускрона, украинец открыл отсчет голов во встрече уже на 28-й минуте. Во втором тайме ассистировал на Тиссаудали, а уже под занавес поединка снова в центре внимания оказался форвард с Украины.

Сначала 25-летний львовянин замкнул прострел во вратарской соперника. А уже в добавленное арбитром время лучше сыграл на втором этаже после подачи с углового, поставив точку в поединке – 4:0.

Теперь в активе украинца уже 16 голов в сезоне. Это новый рекорд Яремчука по результативности в футболке Гента. Свою голевую феерию нападающий может продолжить уже 19 февраля в матче против Мехелена, за который выступает другой украинец Марьян Швед.