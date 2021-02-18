Український форвард Гента Роман Яремчук увійшов у команду тижні FIFA 21.Українець провів ідеальний останній матч за бельгійців.

Асист та хет-трик дозволив українцю Роману Яремчуку потрапити у нову команду тижня. Вона складається на основі реальних заслуг гравців, які проявили себе протягом семи днів.

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У команді найкращих

Нападник увійшов у число 23 найкращих футболістів. Яремчук провів феєричний матч проти Мускрона, українець відкрив відлік голів у зустрічі вже на 28-й хвилині. У другому таймі асистував на Тіссаудалі, а вже під завісу поєдинку знов у центрі уваги опинився форвард із України.

Спершу 25-річний львів'янин замкнув простріл у воротарському майданчику суперника. А вже у доданий арбітром час найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового, поставивши крапку у поєдинку – 4:0.

Тепер у активі українця вже 16 голів у сезоні. Це новий рекорд Яремчука за результативністю у футболці Гента. Свою гольову феєрію нападник може продовжити вже 19 лютого у матчі проти Мехелена, за який виступає інший українець Мар'ян Швед.