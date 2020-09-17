Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл продолжит карьеру в "Тоттенхэме", за который уже играл в течение шести лет. Игрок в ближайшее время официально пополнит команду.

Гарет Бэйл вернется в английский клуб, но на правах аренды. "Реал" согласился отдать игрока на один сезон, сообщает Daily Mail.

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Возвращение в АПЛ

О трансфере объявят уже в ближайшие дни. Перед вылетом в Лондон игрок пройдет полное медицинское обследование.

Валлиец будет получать в английском клубе 13 миллионов фунтов в год, но часть из этой суммы Бэйлу будет выплачивать именно мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью известил президента клуба Даниэля Леви, что хочет видеть в команде валлийского полузащитника. Клуб уже вел переговоры с "Реалом" касательно Бэйла, что сделало "Тоттенхэм" лидером в борьбе за него. Бэйл перешел в "Реал" именно из "Тоттенхэма".

Ранее Бэйл уже выступал за "Тоттенхэм" на протяжении 2007/13 годов.