Бэйл неожиданно возвращается в родной клуб из АПЛ
Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл продолжит карьеру в "Тоттенхэме", за который уже играл в течение шести лет. Игрок в ближайшее время официально пополнит команду.
Гарет Бэйл вернется в английский клуб, но на правах аренды. "Реал" согласился отдать игрока на один сезон, сообщает Daily Mail.
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Возвращение в АПЛ
О трансфере объявят уже в ближайшие дни. Перед вылетом в Лондон игрок пройдет полное медицинское обследование.
Валлиец будет получать в английском клубе 13 миллионов фунтов в год, но часть из этой суммы Бэйлу будет выплачивать именно мадридский "Реал".
Ранее сообщалось, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью известил президента клуба Даниэля Леви, что хочет видеть в команде валлийского полузащитника. Клуб уже вел переговоры с "Реалом" касательно Бэйла, что сделало "Тоттенхэм" лидером в борьбе за него. Бэйл перешел в "Реал" именно из "Тоттенхэма".
Ранее Бэйл уже выступал за "Тоттенхэм" на протяжении 2007/13 годов.
- "Реал" готов продать Бэйла за 18 миллионов фунтов. Срок действующего контракта Бэйла с мадридским клубом истекает летом 2022 года.
- Последние сезоны были не самыми лучшими для Бэйла. В сезоне-2019/20 он сыграл лишь в 16 матчах, в которых дважды отмечался в воротах соперников и столько же отдавал результативные передачи.
- С "Реалом" Бэйл успел добыть два трофея чемпионата Испании и 4 кубка Лиги чемпионов.