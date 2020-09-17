Валлійський півзахисник "Реала" Гарет Бейл продовжить кар'єру у "Тоттенхемі", за який вже грав протягом шести років. Гравець найближчим часом офіційно поповнить команду.

Гарет Бейл повернеться в англійський клуб, але на правах оренди. "Реал" погодився віддати гравця на один сезон, повідомляє Daily Mail.

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Повернення в АПЛ

Про трансфер оголосять вже найближчими днями. Перед вильотом у Лондон гравець пройде повне медичне обстеження.

Валлієць отримуватиме в англійському клубі 13 мільйонів фунтів на рік, але частину із цією суми Бейлу виплачуватиме саме мадридський "Реал".

Раніше повідомлялось, що головний тренер "Тоттенхема" Жозе Моурінью сповістив президента клубу Даніеля Леві, що хоче бачити у команді валлійського півзахисника. Клуб уже вів переговори з "Реалом" по Бейлу, що зробило "Тоттенхем" лідером у боротьбі за нього. Бейл перейшов у "Реал" саме з "Тоттенхема".

Раніше Бейл вже виступав за "Тоттенхем" протягом 2007/13 років.