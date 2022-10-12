Про це 24 каналу стало відомо з власних джерел у службах. Зараз російське агентство з популяризації спорту "2 Спорт 2" веде активні переговори з ФІФА.

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30 мільйонів за трансляцію та до чого тут Канделакі

Поки тривають переговори з ФІФА, "2 Спорт 2" готує угоду з "Національним спортивним телеканалом" Росії, директоркою з управління якого є сумнозвісна путіністка та пропагандистка Тіна Канделакі.

Договір між "2 Спорт 2" і НСТ передбачає продаж останньому прав на трансляцію Чемпіонату світу з футболу за 10,47 мільйона доларів. Крім того, за трансляцію інших подій ФІФА "2 Спорт 2" просить 44,66 тисячі доларів, а за архіви ЧС – трохи більш ніж 10 тисяч доларів. За оплату тієї чи іншої категорії канал Канделакі може отримати права на трансляцію та на користування архівом ЧС до 31 травня 2023 року.

Договір між "2 Спорт 2" та НСТ / Скриншоти 24 каналу

Та найцікавіше попереду, адже права на трансляцію можуть отримати й інші федеральні канали Росії. Між "2 Спорт 2" та 4 каналами підготовлений конфіденційний документ, який є доповненням меморандуму від 2019 року. Так зване агентство з популяризації спорту планує підписати договір щодо трансляції ЧС-2022 з:

"Першим каналом";

ВДТРК;

"Газпром-медіа Холдингом";

"Національною медіагрупою".

У документі, який позначений як "строго конфіденційно" йдеться про купівлю у ФІФА агентством "2 Спорт 2" прав на трансляцію Чемпіонату світу з футболу за 30 мільйонів доларів без урахування ПДВ, з яких оплачені 23,5 мільйона, і, відповідно, розподіляє цей пакет між федеральними телеканалами.



Перша частина додатку до меморандуму / Скриншот 24 каналу



Друга частина доповнення до меморандуму / Скриншот 24 каналу

Крім того, в окремому договорі між ФІФА та "2 Спорт 2" є цікавий пункт про оплату прав на трансляцію, адже всі необхідні платежі треба було здійснити до 1 вересня 2022 року. Водночас для російської сторони, зокрема й для каналу Канделакі "Національний спортивний телеканал" пропонують виняток – провести оплату протягом 10 робочих днів з моменту підписання угоди.

Переговори з ФІФА тривають

Ще один цікавий момент – листування між керівником служби мовлення ФІФА Арно Ле Мінтьє та директором "2 Спорт 2" Андрієм Старіковим. З частини листування, яке 24 канал отримав від джерел, стає зрозуміло, що переговори про купівлю прав на трансляцію тривають від 24 серпня 2022 року і платіж за права на трансляцію повинен здійснити саме НСТ, директором якого є Канделакі. Однак Старіков просить дозволити провести оплату не в доларах, а в євро.

Лист Старікова до Ле Мінтьє / Скриншот 24 каналу

На це Арно Ле Мінтьє відповів, що ФІФА готові продати права на трансляцію, але не "2 Спорт 2", а безпосередньо "Національному спортивному телеканалу", який і здійснюватиме платіж. Кінцевої домовленості поки що не досягнуто.

Зауважимо, що 22-ий Чемпіонат світу з футболу цього року пройде у Катарі з 21 листопада по 18 грудня. Збірна України не пройшла відбір та у плей-офф поступилася збірній Уельсу. Водночас збірній Росії після початку повномасштабного вторгнення зарахували автоматичну поразку від Польщі, таким чином країна-агресорка також вилетіла з кваліфікаційного раунду.