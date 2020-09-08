В карьере легендарного украинца Владимира Кличко 5 поражений. Одним из обидчиков Кличко является бывший чемпион мира Леймон Брюстер. Американец победил Кличко в 2004 году и выиграл вакантный чемпионский титул WBO.

Брюстер сенсационно победил Кличко за пять раундов, пишет 24 канал. Леймон успешно провел три защиты, после чего проиграл Сергею Ляховичу. После этого поединка реванша с Брюстером пожелал Кличко.

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Украинский боксер отошел от поражения и провел несколько успешных поединков. Владимир стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

Мне позвонили, когда я выходил из больницы

Брюстер рассказал, что после поражения Ляховича он получил травму глаза и 9 месяцев "провел" в госпитале, пишет vRINGe.

Даже не счесть, сколько операций я перенес по восстановлению разорванной сетчатки. Просто чтобы вы понимали ситуацию...

– сказал американец.

Брюстерн заявил, что от Кличко ему позвонили, когда он выходил из больницы.

"Повторюсь, до этого я 9 месяцев боролся за свое зрение. И в тот момент, когда я вышел из больницы и направился к авто, мне позвонили люди Кличко с предложением провести реванш...", – рассказал Леймон.

Брюстер считает, что Кличко специально хотел провести реванш в тот момент из-за его уязвимости.

А теперь сами ответьте, почему они не предлагали реванш раньше? Ведь я два года удерживал тот титул. Почему Владимир ни разу обо мне не вспомнил? Почему они дождались того момента, когда я попал в госпиталь, когда у меня возникли проблемы со здоровьем, когда я был 9 месяцев вне ринга? А теперь он неожиданно вспомнил обо мне и захотел рассчитаться,

– сказал американец.

Леймон рассказал, что требовал от Кличко дать провести промежуточный бой. Зато сторона украинца якобы спросила, какой Брюстер хочет гонорар, чтобы выйти в ринг без промежуточных поединков.

Я честно сказал, слегка заржавел, что мне нужен промежуточный бой. И тогда знаете, что они сделали? Они спросили: "Сколько ты хочешь получить, чтобы выйти на ринг без промежуточных поединков?" Я был зол. Говорю: "Что это за вопросы такие?". Я был в шоке, что они даже не скрывают желания драться со мной, когда я был в очень ужасных кондициях!

– пожаловался экс-чемпион.

В итоге бой состоялся. Брюстер проиграл Кличко в шестом раунде. Впрочем, американец считает, что причиной поражения стали его проблемы с глазом.

Видео Кличко – Брюстер 2

После поражения Кличко американец провел еще четыре поединка. Он одержал две победы и потерпел два поражения.