У кар'єрі легендарного українця Володимира Кличка 5 поразок. Одним з кривдників Кличка є колишній чемпіон світу Леймон Брюстер. Американець переміг Кличка у 2004 році та виграв вакантний чемпіонський титул WBO.

Брюстер сенсаційно переміг Кличка за п'ять раундів, пише 24 канал. Леймон успішно провів три захисти, після чого програв Сергію Ляховичу. Після цього поєдинку реваншу з Брюстером забажав Кличко.

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Український боксер оклигав від поразки та провів декілька успішних поєдинків. Володимир став чемпіоном світу за версіями IBF та IBO.

Мені зателефонували, коли я виходив з лікарні

Брюстер розповів, що після поразки Ляховича він отримав травму ока та 9 місяців "провів" в госпіталі, пише vRINGe.

Навіть не злічити, скільки операцій я переніс з відновлення розірваної сітківки. Просто щоб ви розуміли ситуацію…,

– сказав американець.

Брюстерн заявив, що від Кличка йому зателефонували, коли він виходив з лікарні.

"Повторюся, до цього я 9 місяців боровся за свій зір. І в той момент, коли я вийшов з лікарні і прямував до авто, мені подзвонили люди Кличка з пропозицією провести реванш... ", – розповів Леймон.

Брюстер вважає, що Кличко спеціально хотів провести реванш у той момент через його вразливість.

А тепер самі дайте відповідь, чому вони не пропонували реванш раніше? Адже я два роки утримував той титул. Чому Володимир жодного разу про мене не згадав? Чому вони дочекалися того моменту, коли я потрапив у госпіталь, коли у мене виникли проблеми зі здоров'ям, коли я був 9 місяців поза рингом? А тепер він несподівано згадав про мене і захотів поквитатися,

– сказав американець.

Леймон розповів, що вимагав від Кличка дати провести проміжний бій. Натомість сторона українця начебто запитала, який Брюстер хоче гонорар, щоб вийти у ринг без проміжних поєдинків.

Я чесно сказав, що злегка заіржавів, що мені потрібен проміжний бій. І тоді знаєте, що вони зробили? Вони запитали: "Скільки ти хочеш отримати, щоб вийти на ринг без проміжних поєдинків?" Я був злий. Кажу: "Що це за питання такі?" Я був у шоці, що вони навіть не приховують бажання битися зі мною тоді, коли я був у максимально жахливих кондиціях!,

– поскаржився ексчемпіон.

У підсумку бій відбувся. Брюстер програв Кличку у 6-у раунді. Втім, американець вважає, що причиною поразки стали його проблеми з оком.

Відео Кличко – Брюстер 2

Після поразки Кличку американець провів ще чотири поєдинки. Він здобув дві перемоги та зазнав двох поразок.