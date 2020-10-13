Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала избиение ОМОНом ее брата Никиты. Родственник любимой биатлонистки Лукашенко не собирался протестовать против чего-либо, а просто оказался не в том месте и не в то время..

Домрачева, несмотря на зверское избиение брата, выступила в Фейсбуке с довольно мягким заявлением, не сказав ни одного плохого слова в адрес Александра Лукашенко, при этом призвав всех "успокоиться".

Как это было В Беларуси жестоко избили брата Домрачевой, любимой биатлонистки Лукашенко: фото и видео

"Что-то делая, делая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других, получить чье-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведет", – написала Дария.

Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и бить людей на улицах... Неважно, что случайно оказались в "горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет – все одинаковы.

Биатлонистка отметила, что все подобные действия лишь больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку.

"Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране. У всех же эта цель такая?"- подытожила свой пост Домрачева.

После выборов президента, в которых объявили победу Лукашенко с более чем 80% голосов, в Беларуси начались самые масштабные протесты в истории.

Люди выходят на улицы еще с 9 августа, чтобы выразить недовольство властью. Но недовольных не слушают, а вместо этого разгоняют митинги силой.