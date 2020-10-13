Чотириразова олімпійська чемпіонка Дарія Домрачева прокоментувала побиття ОМОНом її брата Нікіту. Родич улюбленої біатлоністки Лукашенка не збирався протестувати проти чого-небудь, а просто опинився не в тому місці і не в той час..

Домрачева, незважаючи на звіряче побиття брата, виступила у фейсбуці з досить м'якою заявою, не сказавши жодного поганого слова на адресу Олександра Лукашенка, при цьому закликавши всіх "заспокоїтися".

Як це було: У Білорусі жорстоко побили брата Домрачевої, улюбленої біатлоністки Лукашенка: фото та відео

"Щось роблячи, роблячи якісь кроки, важливо розраховувати на результат. Я абсолютно точно розумію, що мій публічний гнів не вирішить суспільних проблем. Можливо, це допоможе самоствердитися в очах інших, отримати чиєсь схвалення, можливо, на душі стане легше, але до мети точно не приведе", – написала Дарія.

Ми всі бачимо, що в країні проблеми, а щоб сприяти їх вирішенню, марно стрясати повітря агресивними словами з одного боку і абсолютно точно, марно з іншого боку, звільняти, заарештовувати і дубасити людей на вулицях... Неважливо, що випадково опинилися в "гарячих" місцях або навмисно, твоїх, чиїхось близьких чи ні – всі однакові.

Біатлоністка зазначила, що всі подібні дії лише більше розлючують протилежності, погіршують ситуацію і розпалюють обстановку.

"Потрібно всім заспокоїтися і все обговорити, можливо, це наблизить до заповітної мети – справедливої, мирної, спокійної, красивою, країні, що розвивається. У всіх же ця мета така?" – підсумувала свій пост Домрачева.

Після виборів президента, у яких оголосили перемогу Лукашенка з понад 80% голосів, у Білорусі розпочалися наймасштабніші протести в історії.

Люди виходять на вулиці ще з 9 серпня, аби висловити невдоволення владою. Та ж невдоволених не слухає, а натомість розганяє мітинги силою.