Билосюк закрыла все мишени и финишировала 13-й: Ройселанд на последних секундах одержала победу

Третий этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене завершился женской гонкой преследования. Украину представляли Юлия Джима и Елена Билосюк.

Напряженная борьба

На последнем круге белоруска Анна Сола и норвежка Марте Олсбю Ройселанд устроили борьбу за первенство. На последних метрах победительница спринта позволила себя обогнать.

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Представительница Норвегии завоевала "золото" в нелегкой борьбе. Белоруска осталась с "серебром". На третьей строчке оказалась шведка Эльвира Эберг.

Прорыв Билосюк

Лишь две украинки смогли пробиться в гонку преследования.

Юлия Джима вышла 15-й на дистанцию. Украинка на первой лежке отправилась на 3 штрафных круга и оказалась за пределами зачетной зоны. Однако на втором огневом рубеже украинка отработала с нулем.

Не задалась стрельба у Юлии и на стойке, она дважды промахнулась и оказалась на 41-й позиции. Джима снова не закрыла две мишени на четвертой стрельбе. Украинка завершила гонку на 49-й позиции.

Елена Билосюк стартовала 24-й. Она отработала идеально на первых двух рубежах и существенно улучшила свою позицию. На первой стойке украинке снова удалось "чисто" отработать. После выхода со стрельбища она замкнула топ-13. На последнем рубеже Елена снова закрыла все мишени. В итоге она финишировала на 13-й позиции.

Результаты женского пасьюта

1. Марте Олсбю Ройзеланн (Норвегия, 0+0+1+0) 34:03.1

2. Анна Сола (Беларусь, 0+0+2+1) +4.1

3. Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+0+0) +23.3

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13. Елена Билосюк (0+0+0+0) +1:36.8

49. Юлия Джима (3+0+2+2) +4:09.6