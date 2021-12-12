Напружена боротьба

На останньому колі білоруска Ганна Сола та норвежка Марте Олсбю Ройселанд влаштували боротьбу за першість. На останній метрах переможниця спринту дозволила себе обігнати.

Варте уваги Переможний дубль Норвегії на старті сезону: Україна сьома в естафетній гонці

Представниця Норвегії здобула "золото" у нелегкій боротьбі. Білоруска залишилася зі "сріблом". На третій сходинці опинилася шведка Ельвіра Еберг.

Прорив Білосюк

Лише дві українки змогли пробитися до гонки переслідування.

Юлія Джима вийшла 15-тою на дистанцію. Українка на першій лежці відправилася на 3 штрафних кола та опинилася за межами залікової зони. Проте на другому вогневому рубежі українка відпрацювала з нулем.

Не задалася стрільба в Юлії й на стійці, вона двічі схибила та опинилася на 41-й позиції. Джима знову не закрила дві мішені на четвертій стрільбі. Українка завершила гонку на 49-тій позиції.

Олена Білосюк стартувала 24-тою. Вона відпрацювала ідеально на перших двох рубежах та суттєво покращила свою позицію. На першій стійці українці знову вдалося "чисто" відпрацювати. Після виходу зі стрільбища вона замкнула топ-13. На останньому рубежі Олена знову закрила всі мішені. У підсумку вона фінішувала на 13-й позиції.

Результати жіночого пасьюту

1.Марте Олсбю Ройзеланн (Норвегія, 0+0+1+0) 34:03.1

2.Ганна Сола (Білорусь, 0+0+2+1) +4.1

3.Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+0) +23.3

...

13.Олена Білосюк (0+0+0+0) +1:36.8

49.Юлія Джима (3+0+2+2) +4:09.6