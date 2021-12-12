17-й подряд подиум Норвегии в эстафете
Мужская сборная Норвегии еще раз побеждает в эстафетной гонке. Норвежцы не оставили шансов своим соперникам и уверенно одержали победу.
Кстати Украина пятая в женской эстафете: Швеция одержала нервную победу
На втором месте оказались потенциальные конкуренты непобедимой команды – французы. Они проиграли лидеру 14 секунд и завоевали серебро. За третье место шла напряженная борьба, в которой сборная России победила команду Германии.
Интересно, что именно такой подиум был в шведском Эстерсунде.
Выступление сборной Украины
Состав сборной Украины на мужскую эстафету в Хохфильцене был идентичен первой командной гонке в сезоне. Спортсмены даже выступали в том же порядке, что и в Швеции.
Артем Прима представлял Украину на первом этапе. Биатлонисту понадобилось 2 дополнительных патрона на лежке. После первого огневого рубежа он вышел на 18-й позиции, однако отставание его от лидера было незначительным – 20 секунд. На подходе ко второй стрельбе он отыграл 10 секунд у россиянина Томшина.
На стойке Артем закрыл 5 из 5 и расположился на 8-й позиции. Однако в итоге украинец не смог удержаться в десятке и передал эстафету 11-м.
На втором этапе на дистанцию вышел Дмитрий Пидручный. Украинец в быстром темпе отработал на первом огневом рубеже и использовал один дополнительный патрон. На подходе к стойке Дмитрий был 8-м. Он "чисто" отработал на стрельбе. Он вышел с рубежа на 6-м месте. Однако удержать ему эту позицию не удалось. Пидручный передал эстафету 9-м.
Богдан Цымбал вышел на дистанцию на третьем этапе. Украинец заставил немного понервничать болельщиков на лежке. Первые два выстрела украинца "в молоко", но все же удалось избежать штрафных кругов, отработав с двумя дополнительными патронами.
На стойке Богдан молниеносно отработал на последнем огневом рубеже. Биатлонист закрыл 5 мишеней за 26 секунд, притом что ему понадобился 1 дополнительный патрон. Это лучший показатель на стойке предпоследнего этапа. Он передал эстафету на 9-й позиции.
Антон Дудченко традиционно завершал командную гонку. На первом рубеже он отработал с одним дополнительным патроном. На стойке Антон тоже ошибся один раз, однако быстро исправил свою ошибку. Он финишировал 7-м.
Результаты эстафеты у мужчин
1. Норвегия (0+5) +1:14:34.8
2. Франция (0+8)+21.2
3. Россия (1+9)+47.3
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7. Украина (0+8) +2:32.5