Маша і Даша поспілкувалися на різні теми, і природно ведуча не обійшла і тему особистого життя. Теледіва вирішила дізнатися, як зумів підкорити серце Дарії італійський спортсмен, олімпійський чемпіон, теж дзюдоїст Фабіо Базіле, з яким Білодід зустрічалася, коли їй було 17 років.

До слова Пишаюся тим, що представляю Україну, – Білодід отримала призові за Олімпійські ігри

Розвиток стосунків Білодід і Базіле

Білодід познайомилася з італійцем на зборах в Іспанії, коли збірні відпочивали на пляжі після виступів і тренувань.

"Він був такою зіркою, популярним хлопцем, який користується жіночою увагою, який на увазі. З гарним обличчям і фігурою і плюс олімпійський чемпіон. Мене це все вразило. Бачилися на змаганнях. Мене це зачепило. У нього дуже гарні риси обличчя, красива "обкладинка". Сподобався весь образ", – розповіла Білодід.

Під час їх першого спілкування Дарія ще не знала, як спілкуватися з чоловіками. Вони трохи поговорили і вона пішла, пропавши для нього.

"Фабіо це зачепило, що я не така як всі – не вішаюсь на нього і не бігаю за ним. Після цього почалися листування в соціальних мережах. Після двох місяців листувань, я виграла чемпіонат світу в Баку і там знову зустрілася з ним. Там все і закрутилося. Були три дні, цього виявилося достатньо щоб почати відносини", – зазначила українка.

Даша не знала, закохався він чи ні. Вона була ще дитиною і не розуміла його емоції. Через місяць, протягом якого пара спілкувалася на відстані, Базіле вирішив приїхати до Києва.

"Ми були разом 5 днів. Познайомився з моїми батьками. В якийсь момент я зрозуміла, що це не любов, і якщо раніше я була з відкритим ротом, то потім почалися моменти, через які мені стало некомфортно з людиною. Чому? Не знаю, немов не до душі пішло", – згадувала спортсменка.

Білодід зізналася, що він закохався в неї і хотів частіше бачити, щоб вона приїжджала до нього.

Але у мене були тренування. В якийсь момент я сказала, що нам треба дати паузу, потім змагання, знову зустріч. Мене до нього знову потягнуло, але це було вже не як на початку - я була сконцентрована на спорті і ми спілкувалися тільки дистанційно. Я вирішила розлучитися назавжди, але це важко далося. Через стільки часу ми спілкуємося і він зізнається, що нікого крім мене не любив,

– підсумувала дзюдоїстка.



Дарія Білодід та Фабіо Базіле / Фото з інстаграму