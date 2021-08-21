За бронзовую медаль Белодед должна была получить премию в размере 55 тысяч долларов.

К слову Белодед рассказала, как будет возобновлять тренировки после "бронзы" Олимпиады-2020

"Хочу выразить большую благодарность нашей стране за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам Олимпиады. Очень приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину!", – написала спортсменка.

Как Белодед получила первую медаль Украины в Токио