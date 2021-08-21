За бронзовую медаль Белодед должна была получить премию в размере 55 тысяч долларов.
К слову Белодед рассказала, как будет возобновлять тренировки после "бронзы" Олимпиады-2020
"Хочу выразить большую благодарность нашей стране за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам Олимпиады. Очень приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину!", – написала спортсменка.
Как Белодед получила первую медаль Украины в Токио
- В бронзовом финале Белодед была сильнее израильтянки Широ Ришони. Украинка иппоном, наивысшей оценкой в дзюдо, вырвала "бронзу" в конце встречи. Дария стала автором первой медали Украины на Олимпиаде-2020.
- Сразу после столкновения 20-летняя спортсменка расплакалась. Дария не могла сдержать слез из-за того, что не взяла "золото". Но сразу после награждения призналась, что лучше любая медаль, чем остаться вне пьедестала.
- До бронзового финала украинка победила Милицы Николич из Сербии, португальскую дзюдоистку Катарину Кошту и проиграла в полуфинале Фуни Тонаки из Японии.