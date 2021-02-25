У матчі Української хокейної ліги відбувся матч лідерів турнірної таблиці – Кременчук приймав Донбас. Матч відзначився не лише результатом, але й бійкою російських хокеїстів.

Загалом у матчі між Кременчуком та Донбасом відбулося одразу три бійки. Перша з них сталася у першому періоді. Причиною став силовий прийом Станіслава Тунхузіна, який відправив на лід Артема Дубініна. За партнера вирішив заступитися Ілля Бабрусєв.

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Бійка російських хокеїстів була доволі значною. В один з моментів з голови злетів навіть шолом. Після цього довелося втручатися арбітрам, які розборонили забіяк.

Бійка Бабрусєва та Тунхузіна

Ще дві бійки виникли вже у третьому періоді. У першій на льоду опинився Давид Григорян. Його доволі брутально намагався підняти суперник, через що на льоду виникла сутичка за участі декількох хокеїстів. Але перерости у більшу бійку їй так і не дали.

Зате добряче помахали кулаками Олег Шишлянніков та Артем Дубінін вже наприкінці зустрічі.

Сам матч закінчився перемогою Кременчука. Завдяки цьому команда зуміла підібратися до Донбасу в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Кременчук – Донбас