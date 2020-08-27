На Открытом Кубке Донбасса завершился очередной матч. "Белый Барс" одержал сухую победу над "Днепром".

Днепр – Белый Барс 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0: 1 Куцевич (бол.), 3:44. 0:2 Куцевич, 19:35. 0:3 Бородай, 25:23

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Гораздо увереннее этот поединок начали белоцерковцы – "Барс" навалился на ворота противника в надежде забросить быструю шайбу. Через 3 минуты это вылилось в первый гол – в большинстве Олега Петрова прошил капитан "барсов" Владислав Куцевич, пишет сайт УХЛ.

К концу первого периода "Белому Барсу", с помощью того же Владислава Куцевича, удалось удвоить свое преимущество и уйти на первый перерыв со счетом 2:0 на табло.

Не смог "Днепр" отыграть пропущенные шайбы и во второй двадцатиминутке – все попытки "щук" вернуться в игру успешно нейтрализовали голкипер и защита "барсов". А вот "Белый Барс" сумел использовать один из своих моментов у ворот херсонцев – третью шайбу в матче на свой счет записал Денис Бородай.

В третьем периоде команды заметно снизили скорости, но не перестали атаковать ворота противника. Однако, заключительные 20 минут встречи прошли без заброшенных шайб.

Днепр – Белый Барс видеообзор матча