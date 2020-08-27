На Відкритому Кубку Донбасу завершився черговий матч. "Білий Барс" здобув суху перемогу над "Дніпром".

Дніпро – Білий Барс 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 Куцевич (більш.), 3:44. 0:2 Куцевич, 19:35. 0:3 Бородай, 25:23

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Набагато впевненіше цей поєдинок почали білоцерківці – "Барс" навалився на ворота супротивника в надії закинути швидку шайбу. Через 3 хвилини це вилилося в перший гол – в більшості Олега Петрова прошив капітан "барсів" Владислав Куцевич, пише сайт УХЛ.

До кінця першого періоду "Білого Барсу", за допомогою того ж Владислава Куцевича, вдалося подвоїти свою перевагу і піти на першу перерву з рахунком 2:0 на табло.

Не зміг "Дніпро" відіграти пропущені шайби і в другій двадцятихвилинці – всі спроби "щук" повернутися в гру успішно нейтралізували голкіпер і захист "барсів". А ось "Білий Барс" зумів використати один зі своїх моментів біля воріт херсонців – третю шайбу в матчі на свій рахунок записав Денис Бородай.

У третьому періоді команди суттєво знизили швидкості, але не перестали атакувати ворота супротивника. Однак, заключні 20 хвилин зустрічі пройшли без закинутих шайб.

Дніпро – Білий Барс відеоогляд матчу