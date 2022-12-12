Обладатели серебряных наград прошлого Мундиаля сборная Хорватии неожиданно выбила из турнира "кудесников мяча". Однако на пути к финалу "клетчатым" предстоит пройти не менее грозного соперника – сборную Аргентины.

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Главный тренер английского Уотфорда Славен Билич поделился впечатлениями от победы Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022.

Конечно, я не ожидал, что мы победим Бразилию. Если бы мы сыграли пять или шесть матчей против Бразилии, то, вероятно, проиграли бы три или четыре из них, один матч построили вничью и только одну игру выиграли. Но это и был как раз такой победный для нас поединок,

– отметил хорватский специалист.

Билич: Хорватия обыграет Аргентину

По мнению Билича, у его соотечественников лучшая линия полузащиты. И если хорваты сумеют выключить из игры Лионеля Месси, тогда путевка в финал будет у них в кармане.

"Мне кажется, что мы обыграем Аргентину в полуфинале во вторник. Мы лучшая команда. Ни у кого нет такой полузащиты, как у нас, в лице Луки Модрича, Марсело Брозовича и Матео Ковачича. Они так хорошо управляют игрой, диктуют медленный темп, быстрый темп и может держать мяч против любой команды.

Аргентина – хорошая команда, но они полностью зависят от Лионеля Месси, даже если он лучший игрок современности. Они должны быть готовы к дополнительному времени и пенальти", – смело спрогнозировал Билич.

Кто такой Славен Билич

Бывший хорватский защитник, а ныне тренер Славен Билич был бронзовым призером ЧМ-1998 в качестве игрока.

После завершения игровой карьеры Билич возглавлял сборную Хорватии с 2006 по 2012 годы. Под его руководством сборная доходила в четвертьфинал ЧЕ-2008.

В сентябре 2022 года Билич возглавил английский Уотфорд.

Важно! Напомним, полуфинальный матч чемпионата мира 2022 Хорватия – Аргентина состоится 13 декабря. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.