Володарі срібних нагород минулого Мундіалю збірна Хорватії несподівано вибила з турніру "чарівників м'яча". Проте на шляху до фіналу "картатим" належить пройти не менш грізного суперника – збірну Аргентини.

До теми Два з чотирьох півфіналістів ЧС-2022 ніколи не вигравали Мундіаль: в кого є шанс стати чемпіоном

Головний тренер англійського Вотфорда Славен Біліч поділився враженнями від перемоги Хорватії у чвертьфіналі ЧС-2022.

Звісно, я не очікував, що ми переможемо Бразилію. Якби ми зіграли п'ять або шість матчів проти Бразилії, то, ймовірно, програли б три або чотири з них, один матч звели внічию і тільки одну гру виграли. Але це і був якраз такий переможний для нас поєдинок,

– зазначив хорватський спеціаліст.

Біліч: Хорватія обіграє Аргентину

На думку Біліча, у його співвітчизників найкраща лінія півзахисту. І якщо хорвати зуміють виключити з гри Ліонеля Мессі, тоді путівка у фінал буде у них в кишені.

"Мені здається, що ми обіграємо Аргентину в півфіналі у вівторок. Ми найкраща команда. Ні в кого немає такого півзахисту, як у нас, в особі Луки Модріча, Марсело Брозовича і Матео Ковачича. Вони так добре керують грою, диктують повільний темп, швидкий темп і можуть тримати м'яч проти будь-якої команди.

Аргентина – хороша команда, але вони повністю залежать від Ліонеля Мессі, навіть якщо він кращий гравець сучасності. Вони повинні бути готові до додаткового часу і пенальті", – сміливо спрогнозував Біліч.

Хто такий Славен Біліч

Колишній хорватський захисник, а нині тренер Славен Біліч був бронзовим призером ЧС-1998 в якості гравця.

Після завершення ігрової кар'єри Біліч очолював збірну Хорватії з 2006 по 2012 роки. Під його керівництвом збірна доходила до чвертьфіналу ЧЄ-2008.

У вересні 2022 року Біліч очолив англійський Вотфорд.

Важливо! Нагадаємо, півфінальний матч чемпіонату світу 2022 Хорватія – Аргентина відбудеться 13 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.