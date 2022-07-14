Более 200 тысяч гривен за место в первом ряду: сколько стоят билеты на бой Усик – Джошуа

Украинский боксер Александр Усик 20 августа проведет бой-реванш против британца Энтони Джошуа. Желающим попасть на этот бой придется выложить немалую сумму.

Несмотря на то, что до боя остается чуть больше месяца, билеты еще не поступили в продажу. Но журналисты уже узнали, сколько они будут стоить.

Достойно внимания Усик отчитался, сколько денег удалось собрать во время благотворительного вечера в Лондоне

Самый дешевый билет обойдется в 250 долларов. Самый дорогой – 5900 долларов. Это место в первом ряду, и если перевести эту сумму в гривны, то получится более 200 тысяч гривен.

В общем, тем, кто захочет сидеть в рингсайде (вокруг ринга), придется выложить за каждый билет более 130 тысяч гривен.

9 ряд – 3520 долларов (более 130 тысяч гривен по курсу доллара 37 гривен по состоянию на 14 июля)

8 ряд – 3820 долларов (более 141 тысячи гривен)

4 ряд – 5000 долларов (185 тысяч гривен)

1 ряд – 5900 долларов (218 тысяч гривен)

Также билеты в категории Gold стоят от 1350 до 2200 долларов. В категории Silver – от 600 до 750 долларов.

Поединок примет арена Jeddah Super Dome в городе Джидда (Саудовская Аравия). Она вмещает 40 тысяч зрителей.

Есть ли шанс Усик защитить чемпионские пояса

Это будет бой-реванш за три чемпионских пояса в тяжелом весе – WBA, IBF, WBO. Их Александр Усик завоевал в бою против Энтони Джошуа 25 сентября в Лондоне, когда победил соперника решением судей. Однако стороны сразу согласовали проведение реванша, чем и воспользовалась сторона британца.

У украинского боксера есть отличные шансы одержать победу и в этом бою. Букмекерская компания Favbet принимает ставки на победу Усика с коэффициентом 1,56. А вот на Джошуа выставили коэффициент 2,8.

Учитывая, что предыдущий бой длился все 12 раундов, можно ожидать, что и на этот раз боксеры порадуют нас длительным боем в ринге. На то, что бой будет продолжаться более 10,5 раундов, можно сделать ставку, которая принесет выигрыш с коэффициентом 1,63. А вот на то, что бой будет продолжаться менее 10,5 раундов – коэффициент 2,3.

Относительно досрочного окончания боя, на то, что таким способом победит Усик – коэффициент 3,5. На досрочную победу Джошуа – 3,8.