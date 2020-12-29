Нападник Колоса Євген Селезньов зізнався, як відбивав пристрасть сина Руслана до футболу.

В інтерв'ю програмі "Футбольний формат" він зізнався, що йому важко дається виховання дитини, яка "така ж", як він, і "навіть гірше – страшна людина".

Дивіться також Зозуля поборов COVID-19

"У мене син такий же, як я. Навіть гірший. Страшна людина. Мені дуже важко дається його виховання. Зараз він поїхав на турнір, три дні його немає. Він грає в хокей, все робить проти мене. Постійно. Я – футбол, він – хокей. Хоча я і в хокей граю. Я не люблю 8-й номер, а він спеціально бере 8-й.

"Він робить все, щоб було так, що не я його батько. Не дай бог, що я з ним в Instagram фотку викладу. Він каже: "Я не хочу, щоб знали, що я син Селезньова. Щоб зі мною через це спілкувалися". Але ім'я спочатку треба заробити, а чого соромитися? Можливо, це дитяче", – розповів Євген.

Ексфорвард збірної України також підтвердив, що син хотів грати в футбол, але у воротах, і він відучив його грати на цій позиції.

"Розганявся і з п'яти метрів бив йому в лоба. А він хотів, каже: "Сильніше бий". Я розганявся і ще сильніше бив. І ніс розбивав. Казав: "Чого ж ти не ловиш, воротар?", – розповів Селезньов.

Додамо. 13-річний Руслан – син футболіста від першого шлюбу, з Аллою. Влітку 2020 року Селезньов одружився в Києві на громадянці Росії Катерині Бєловій.