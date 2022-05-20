Бой Камбосос – Ломаченко до сих пор возможен, – промоутер австралийского боксера

Лу Ди Белла, промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа рассказал о возможном бое Василием Ломаченко. Он рассматривает украинца как одного из самых серьезных соперников.

Промоутер: Ломаченко – однозначно один из лучших бойцов в мире

Василий Ломеченко мог выйти на ринг против Джорджа Камбососа летом 2022 года. Однако украинец вступил в ряды территориальной обороны своего города и отказался уезжать из Украины.

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Абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос проведет первую защиту своих титулов. Он выйдет на ринг против американца Дэвина Хэйни.

Бой состоится 4 июня 2022 года в Австралии.

Промоутер австралийского боксера рассказал о возможном поединке с украинцем.

Я думаю только о следующем поединке, но дальше могу представить бой с Ломаченко. Если Джордж восторжествует, то будет много возможностей. У нас было соглашение с Ломаченко, но сейчас он в Украине. Украинцы по-прежнему на войне, поэтому я не думаю о том, когда Василий будет доступен. Ломаченко – однозначно один из самых лучших бойцов в мире. Мы хотели с ним подраться, поэтому, конечно, я скажу, что этот бой до сих пор возможен,

– сказал Лу Ди Белла.

По словам специалиста, сейчас в легком весе соревнуются сильные и перспективные боксеры.

"Джервонта Дэвис, Райан Гарсия, Василий Ломаченко, Дэвин Хейни – легкий вес чрезвычайно наполненный, но еще один интересный аспект – первый полусредний дивизион.

Сейчас на одну весовую категорию выше выступают Теофимо Лопес, Реджис Прогрейс и Джош Тейлор, поэтому не будет дефицита больших боев.

Однако никто не смотрит за спину Дэвина Хэйни. Реванш в первом полусреднем весе также возможен в будущем", – отметил промоутер.

Патриотическая позиция Ломаченко

Василий Ломаченко стал одним из первых, кто вернулся в Украину и встал на ее защиту. Боксер вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днепровского.

34-летнему бойцу разрешили уехать из Украины ради боя против Камбососа, но он отказался. Мол, что не покинет родную страну, пока там продолжается война.