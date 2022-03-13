Биатлонистка Меркушина взяла в руки оружие, чтобы защищать Украину от российских оккупантов

Все большее число спортсменов непосредственно помогает украинской армии защищать страну от российских оккупантов. Биатлонистка Анастасия Меркушина пополнила ряды пограничной службы.

Сменила лыжи на службу

Анастасия Меркушина старший лейтенант Государственной пограничной службы Украины. Поэтому во время войны сменила биатлон в защиту родной страны.

Стоит прочесть Украина золотой наградой закончила свое выступление на Паралимпиаде-2022

27-летняя биатлонистка в своем выступлении отметила, что сейчас Украина является границей между миром и войной.

Напомним, что первым пополнил ряды украинской армии лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный. Биатлонист служит в части Нацгвардии Украины в Тернополе.

Отметим, что украинские биатлонисты закончили для себя сезон, после того как Россия напала на их родную страну. Последнее выступление для украинцев была Олимпиада в Пекине.

Меркушина в Китай отправилась после того, как организм Валентины Семеренко дал сбой. В Пекине Анастасия выступила в трех гонках. Лучший результат продемонстрировала в спринте – 24 место.

Смотрите видеообращение Анастасии Меркушиной