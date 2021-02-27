В субботу, 27 февраля, в австрийском Обертиллиахе стартовал юниорский чемпионат мира по биатлону. Украинская спортсменка Александра Меркушина неудачно начала для себя важный турнир.

В индивидуальной гонке Украину представляли четыре биатлонистки. Однако только три из них могли добраться до финишной линии.

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Досадная ошибка

16-летняя Александра Меркушина, которая является младшей сестрой бронзового призера чемпионата мира Анастасии Меркушиной, допустила ужасную ошибку на стрельбе.

Юная биатлонистка стартовала в гонке в первой группе, но уже на первой стрельбе дважды попала в "молоко", получив штрафные секунды. Однако это было не самое страшное. Украинка приехала на вторую для себя стрельбу и допустила роковую ошибки.

Биатлонистка перепутала и отстрелялась из положения лежа, когда нужно было отработать "стойку". Поскольку данное нарушение наказывается дисквалификацией, спортсменка сошла с гонки сразу после второго огневого рубежа.

Для 16-летней Александры это первый юниорский чемпионат мира в карьере, поэтому такая ошибка из-за волнения вполне возможна.

Победу в индивидуалке получила Жанни Ришар из Франции, которая опередила словенку Лену Репинчу на 35 секунд, которая заняла второе место. Тройку лидеров замкнула биатлонистка из Словакии Эмма Капустова.

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