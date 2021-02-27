Биатлонистка из Украины допустила роковую ошибку на стрельбе ЧМ и была дисквалифицирована
В субботу, 27 февраля, в австрийском Обертиллиахе стартовал юниорский чемпионат мира по биатлону. Украинская спортсменка Александра Меркушина неудачно начала для себя важный турнир.
Источник:biathlon.om.ua
В индивидуальной гонке Украину представляли четыре биатлонистки. Однако только три из них могли добраться до финишной линии.
Вот так После завершения карьеры, скорее всего, буду жить в России, – биатлонистка сборной Украины
Досадная ошибка
16-летняя Александра Меркушина, которая является младшей сестрой бронзового призера чемпионата мира Анастасии Меркушиной, допустила ужасную ошибку на стрельбе.
Юная биатлонистка стартовала в гонке в первой группе, но уже на первой стрельбе дважды попала в "молоко", получив штрафные секунды. Однако это было не самое страшное. Украинка приехала на вторую для себя стрельбу и допустила роковую ошибки.
Биатлонистка перепутала и отстрелялась из положения лежа, когда нужно было отработать "стойку". Поскольку данное нарушение наказывается дисквалификацией, спортсменка сошла с гонки сразу после второго огневого рубежа.
Победу в индивидуалке получила Жанни Ришар из Франции, которая опередила словенку Лену Репинчу на 35 секунд, которая заняла второе место. Тройку лидеров замкнула биатлонистка из Словакии Эмма Капустова.
Как выступили другие украинки
- 19. Елена Огородная (1+0+0+1) +3:34,3
- 34. Анна Скрипко (0+1+0+0) +5:33,7
- 43. Алина Велигорская (1+0+2+2) +6:03,6
- DNF Александра Меркушина (2+0...)
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