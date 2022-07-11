Биатлонистка Дмитренко рассказала о службе в Национальной гвардии Украины

После 24 февраля многие спортсмены сменили свою деятельность и взяли в руки оружие, чтобы оградить страну от оккупантов. То же сделала и биатлонистка сборной Украины Кристина Дмитренко.

Дмитренко: Все извратили, что я чуть ли не на передовой стою

С 2016 Дмитренко представляет на соревнованиях Национальную гвардию Украины. Поэтому она не смогла быть в стороне от последних событий, поэтому решила сменить свою биатлонную винтовку на автомат.

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Биатлонистка обратилась к болельщикам и подчеркнула, что большинство перекрутило информацию о ее службе. Она заверила, что находилась в городе, где не было обстрелов.

Это распространили и все извратили, что я чуть ли не на передовой стою. Много комментариев было – и плохих и хороших. Как-то некомфортно было, потому что я понимала, что ложь написали обо мне, что готова уже стрелять. Перекрутили все,

– сказала Кристина.

Биатлонистка не могла совмещать тренировки со службой, потому один месяц она провела без спортивной подготовки.

"Есть патрульные роты, есть стрелковые роты. Я в стрелковой роте. Мы охраняли объект, некий КПП. Опыт – такое. Не мое. Я была в части, но в городе, где все было тихо. Было трудно перейти. У меня полтора месяца точно выпало из тренировок. Я не могла тренироваться, потому что там не разрешали. Объединять я тоже не могла, потому что у нас были целые сутки дежурства и потом сутки отдыха", – добавила биатлонистка.

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