Дмитренко: Все извратили, что я чуть ли не на передовой стою
С 2016 Дмитренко представляет на соревнованиях Национальную гвардию Украины. Поэтому она не смогла быть в стороне от последних событий, поэтому решила сменить свою биатлонную винтовку на автомат.
К теме Сменила спортивную винтовку на автомат: биатлонистка Дмитренко защищает Украину от оккупантов
Биатлонистка обратилась к болельщикам и подчеркнула, что большинство перекрутило информацию о ее службе. Она заверила, что находилась в городе, где не было обстрелов.
Это распространили и все извратили, что я чуть ли не на передовой стою. Много комментариев было – и плохих и хороших. Как-то некомфортно было, потому что я понимала, что ложь написали обо мне, что готова уже стрелять. Перекрутили все,
– сказала Кристина.
Биатлонистка не могла совмещать тренировки со службой, потому один месяц она провела без спортивной подготовки.
"Есть патрульные роты, есть стрелковые роты. Я в стрелковой роте. Мы охраняли объект, некий КПП. Опыт – такое. Не мое. Я была в части, но в городе, где все было тихо. Было трудно перейти. У меня полтора месяца точно выпало из тренировок. Я не могла тренироваться, потому что там не разрешали. Объединять я тоже не могла, потому что у нас были целые сутки дежурства и потом сутки отдыха", – добавила биатлонистка.
Что известно о спортсменке
- Дмитренко уже более 12 лет занимается профессионально спортом.
- 22-летняя биатлонистка входит в состав команды "В". В 2016 году на Олимпийских играх среди юниоров в Норвегии украинка завоевала золотую медаль в гонке преследования.
- Также в медальной копилке биатлонистки две медали с юниорского Кубка IBU: "серебро" и "бронза".
- Кристина успешно выступает на чемпионатах Украины по биатлону