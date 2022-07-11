Дмитренко: Всі перекрутили, що я мало не на передовій стою

З 2016 року Дмитренко представляє на змаганнях Національну гвардію України. Тому вона не змогла бути осторонь останніх подій, тому вирішила змінити свою біатлонну гвинтівку на автомат.

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Біатлоністка звернулася до вболівальників та наголосила, що більшість перекрутили інформацію щодо її служби. Вона запевнила, що перебувала у місті, де не було обстрілів.

Це поширили і всі перекрутили, що я мало не на передовій стою. Багато коментарів було – і поганих, і добрих. Якось некомфортно було, бо я розуміла, що неправду написали про мене, що я готова вже стріляти. Перекрутили все,

– сказала Христина.

Біатлоністка не могла поєднувати тренування зі службою, тому один місяць вона провела без спортивної підготовки.

"Є патрульні роти, є стрілецькі роти. Я у стрілецькій роті. Ми охороняли об'єкт, якийсь КПП. Досвід – таке. Не моє. Я була в частині, але в місті, де було все тихо. Було складно перейти. У мене півтора місяця точно випало з тренувань. Я не могла тренуватись, бо там не дозволяли. Об'єднувати я теж не могла, тому що в нас була ціла доба чергування і потім доба відпочинку", – додала біатлоністка.

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