Биатлонистка Билосюк понесет флаг Украины на закрытии Олимпиады в Пекине

В Пекине на стадионе "Птичье гнездо" 20 февраля состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. Флаг Украины на параде закрытия пронесет биатлонистка Елена Билосюк.

Билосюк: Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины

Билосюк – олимпийская чемпионка 2014 года и капитан женской сборной Украины по биатлону. К сожалению, на Играх в Пекине Елена провела только одну гонку.

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По прибытии в Пекин Билосюк заболела COVID-19. Наша биатлонистка смогла выйти на старт только одной гонки – женской эстафеты.

Несмотря на то, что Билосюк тяжело перенесла заболевание, она мощно провела свой этап и вырвала для Украины седьмое место.

Это уже мои четвертые Олимпийские игры, и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо!,

– сказала Билосюк.

Украина на Играх в Пекине

Зимние Олимпийские игры для украинских спортсменов закончились 18-го февраля. В течение последних двух дней украинцы не будут выступать на Олимпиаде.

Вторые подряд игры наша сборная закончилась с одной медалью. В Пекине серебро получил Александр Абраменко.

На предыдущей Олимпиаде он завоевал золото.

Флаг Украины на церемонии открытия несли фигуристка Александра Назарова и двукратный призер Олимпийских игр Александр Абраменко.