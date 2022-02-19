Білосюк: Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України

Білосюк – олімпійська чемпіонка 2014 року та капітанка жіночої збірної України з біатлону. На жаль, на Іграх у Пекіні Олена провела тільки одну гонку.

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Після прибуття у Пекін Білосюк захворіла на COVID-19. Наша біатлоністка змогла вийти на старт лише однієї гонки – жіночої естафети.

Попри те, що Білосюк важко перенесла захворювання, вона потужно провела свій етап і вирвала для України сьоме місце.

Це вже мої четверті Олімпійські ігри і я вперше потрапляю на парад закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим і хочу подякувати всім вболівальникам, всім українцям, які підтримували нас до останнього. Дякую!,

– сказала Білосюк.

Зауважимо. Прапор України на церемонії відкриття несли фігуристка Олександра Назарова та дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Абраменко.

Україна на Іграх у Пекіні