У 26-річного спортсмена було виявлено заборонену речовину триметазидин. Через це Телень отримав тривалу дискваліфікацію.

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Чотириразовий чемпіон України попався на допінгу

Відсторонення біатлоніста офіційно розпочалося 25 квітня 2024 року і триватиме до 24 квітня 2028 року. Таким чином Сергій отримав чотирирічну дискваліфікацію.

Що таке триметазидин? Це препарат, який здатен допомогти підвищувати ефективність у видах спорту з великими кардіонавантаженнями до яких відноситься і біатлон.

Зазначимо, що востаннє Телень брав участь у змаганнях у березні цього року. На чемпіонаті України в Буковелі він фінішував п'ятим у масстарті. Це найкращий його результат.

У минулому сезоні біатлоніст взяв участь у спринті Кубка IBU в австрійському Обертілліасі. Тоді він посів 64-те місце. Протягом чотирьох останніх сезонів Телень у складі збірної України регулярно брав участь у других за престижністю біатлонних змаганнях.

Крім того, на рахунку Сергія срібна медаль юніорського чемпіонату світу-2016 у спринті. Він ставав чемпіоном України у чоловічій естафеті (2017, 2020), змішаній (2018) та у спринті (2019).

Раніше ми повідомляли, що олімпійську чемпіонку Віту Семеренко відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил. Титуловану біатлоністку дискваліфікували у березні 2024 року.