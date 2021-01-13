Мужская сборная Украины по биатлону перед стартом сезона-2020/2021 потеряла Сергея Семенова. Ветеран украинской команды получил травму, восстановление после которой продолжается.

Будет ли выступать Семенов в этом сезоне

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о восстановлении 32-летнего Семенова. Об этом сообщает Xsport.

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Санитра рассказал, что Семенов до сих пор не может в полном объеме выполнять тренировочную работу из-за проблем с ребрами.

Если возврат Семенова и произойдет, то украинец сначала стартует на Кубке IBU, а не на этапах Кубка мира.

Это отрицательный момент, на который мы не рассчитывали. Никто не думал, что мы потеряем Семенова еще перед стартом сезона. На данный момент ситуация не самая лучшая, потому что он еще не может полностью выполнять тренировочную работу. Будем ждать, когда он будет готов выехать на какой-то этап Кубка IBU, но сейчас об этом говорить рано,

– заявил Юрай Санитра.

Что известно о травме Семенова

Перед стартом сезона у Семенова возникли проблемы со здоровьем. Он пропускал гонки, ведь поехал в Киев на обследование.

Результаты обследования показали мононуклеоз у Семенова. Это – острое вирусное заболевание.

Ожидалось, что возвращение Семенова состоится в январе. Однако в Швейцарии Сергей упал на льду и получил травму ребер.



Календарь биатлонного сезона 2020/2021 / Инфографика 24 канала