Чоловіча збірна України з біатлону перед стартом сезону-2020/2021 втратила Сергія Семенова. Ветеран української команди зазнав травми, відновлення після якої триває досі.

Чи виступатиме Семенов у цьому сезоні

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про відновлення 32-річного Семенова. Про це повідомляє Xsport.

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Санітра розповів, що Семенов досі не може в повному обсязі виконувати тренувальну роботу через проблеми з ребрами.

Якщо повернення Семенова і відбудеться, то українець спершу стартуватиме на Кубку IBU, а не на етапах Кубка світу.

Це негативний момент, на який ми не розраховували. Ніхто не думав, що ми втратимо Семенова ще перед стартом сезону. На цей момент ситуація не найкраща, тому що він ще не може повністю виконувати тренувальну роботу. Будемо чекати, коли він буде готовий виїхати на якийсь етап Кубка IBU, але зараз про це говорити рано,

– заявив Юрай Санітра.

Що відомо про травму Семенова

Перед стартом сезону у Семенова виникли проблеми зі здоров'ям. Він пропускав гонки, адже поїхав у Київ на обстеження.

Результати обстеження показали мононуклеоз у Семенова. Це – гостре вірусне захворювання.

Очікувалося, що повернення Семенова відбудеться у січні. Однак у Швейцарії Сергій упав на льоду та зазнав травми ребер.



Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 каналу