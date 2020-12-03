Біатлоніст збірної Росії влаштував п'яний скандал з допінг-офіцером
Союз біатлоністів Росії (СБР) дискваліфікував Юрія Шопіна на один рік за порушення спортивної дисципліни.
Про це повідомив віцепрезидент СБР і глава дисциплінарного комітету організації Олексій Нуждов. Шопін був виключений з основного складу збірної Росії і дискваліфікований на рік за п'яну витівку з членами антидопінгової комісії РУСАДА, повідомляє "Улпресса".
Дивіться також Без Семеренко: збірна України з біатлону назвала склад на другий етап Кубка світу
Тренер спортсмена Юрій Охотніков повідомив, що відсторонення Шопіна триватиме до 6 листопада 2021 року.
"Увечері після наполегливого тренування в Алдані Юрій вирішив розслабитися за допомогою алкоголю і добре провів час. У той момент, коли рано вранці до нього постукав іноземний допінг-офіцер, біатлоніст ще не до кінця протверезів і прийшов до тями, а тому візит непроханого гостя зустрів занадто агресивно, що, напевно, отримало в результаті відображення в рапорті офіцера", – йдеться у повідомленні.
Хто такий Юрій Шопін
27-річний Шопін – дворазовий золотий медаліст Універсіади в Осрблі (2015). Дебют біатлоніста на Кубку світу відбувся 1 грудня 2016 року. 5 січня 2017-го він показав найкращий результат в кар'єрі на Кубку світу, заробивши вперше кубкові очки.
Поділитися новиною