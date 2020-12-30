По окончанию чемпионата Украины по биатлону, который состоялся в Буковеле, тренерский штаб сборной Украины определился с составом спортсменов, которые представят страну на международных стартах в январе.

На первый в этом сезоне этап Кубка IBU в немецком Арбере отправится команда из 5 мужчин и 7 девушек, сообщает Xsport.

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Состав сборной Украины на первый этап Кубка IBU:

Мужчины: Андрей Доценко, Виталий Труш, Руслан Бригадир, Денис Насико, Сергей Телень.

Женщины: Ирина Петренко, Надежда Белкина, Анна Кривонос, Анастасия Рассказова, Кристина Дмитренко, Оксана Москаленко, Юлия Городна.

Также к команде Юрая Санитры, которая проводит новогодний сбор в австрийском Обертиллиасе, присоединятся Артем Тищенко и Тарас Лесюк. Именно эти два спортсмена показали самые стабильные результаты в Буковеле, а Тищенко выиграл все три личные гонки национального первенства.

К слову. Первый этап Кубка IBU стартует 14 января. Со 2-го по 9 января резервная сборная Украины проведет подготовительный сбор в Буковеле.