Біатлон: Україна назвала склад на перший етап Кубка IBU в сезоні
По закінченню чемпіонату України з біатлону, який відбувся в Буковелі, тренерський штаб збірної України визначився зі складом спортсменів, які представлять країну на міжнародних стартах в січні.
На перший в цьому сезоні етап Кубка IBU в німецькому Арбері відправиться команда з 5 чоловіків і 7 дівчат, повідомляє Xsport.
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Склад збірної України на перший етап Кубка IBU:
Чоловіки: Андрій Доценко, Віталій Труш, Руслан Бригадир, Денис Насико, Сергій Телень.
Жінки: Ірина Петренко, Надія Бєлкіна, Анна Кривонос, Анастасія Рассказова, Христина Дмитренко, Оксана Москаленко, Юлія Городна.
Також до команди Юрая Санітри, яка проводить новорічний збір в австрійському Обертілліасі, приєднаються Артем Тищенко та Тарас Лесюк. Саме ці два спортсмени показали найстабільніші результати в Буковелі, а Тищенко виграв всі три особисті гонки національної першості.
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