Биатлон: сборная Украины выступит в необычном составе в Оберхофе
Тренеры мужской и женской сборной Украины по биатлону определились с составами команд на спринтерскую гонку 5-го этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Этап стартует уже в пятницу, 8 января.
Пятерки биатлонистов, которые выступят в спринте, назвал главный тренер сборной Юрай Санитра. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".
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Состав мужчин
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Руслан Ткаленко
- Тарас Лесюк
- Артем Тищенко
Состав женщин
- Дарья Блашко
- Юлия Джима
- Елена Пидгрушная
- Екатерина Бех
- Вита Семеренко или Анастасия Меркушина.
Сообщается, что под вопросом последнее место в женской команде. На старт выйдет либо Вита Семеренко, либо Анастасия Меркушина.
Пропустят спринт Валентина Семеренко, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.
Календарь гонок в Оберхофе
- Женский спринт – 8 января (12:30)
- Мужской спринт – 8 января (15:15)
- Женская гонка преследования – 9 января (13:45)
- Мужская гонка преследования – 9 января (15:45)
- Смешанная эстафета – 10 января (12:30)
- Одиночная смешанная эстафета – 10 января (15:40)
Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал
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