Тренеры мужской и женской сборной Украины по биатлону определились с составами команд на спринтерскую гонку 5-го этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Этап стартует уже в пятницу, 8 января.

Пятерки биатлонистов, которые выступят в спринте, назвал главный тренер сборной Юрай Санитра. Об этом сообщает "Суспільне Спорт". Кстати В России спортсмены массово снялись с соревнований после прибытия допинг-офицеров Состав мужчин Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Руслан Ткаленко

Тарас Лесюк

Артем Тищенко Состав женщин Дарья Блашко

Юлия Джима

Елена Пидгрушная

Екатерина Бех

Вита Семеренко или Анастасия Меркушина. Сообщается, что под вопросом последнее место в женской команде. На старт выйдет либо Вита Семеренко, либо Анастасия Меркушина. Пропустят спринт Валентина Семеренко, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Важно. В Оберхофе в заявке Украины есть семь биатлонистов как у женщин, так и у мужчин. Стартовать в каждом личном старте могут 5 спортсменов. Календарь гонок в Оберхофе Женский спринт – 8 января (12:30)

Мужской спринт – 8 января (15:15)

Женская гонка преследования – 9 января (13:45)

Мужская гонка преследования – 9 января (15:45)

Смешанная эстафета – 10 января (12:30)

Одиночная смешанная эстафета – 10 января (15:40)

Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал