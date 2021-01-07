Тренери чоловічої та жіночої збірної України з біатлону визначилися зі складами команд на спринтерську гонку 5-го етапу Кубка світу з біатлону в Оберхофі. Етап стартує вже у п'ятницю, 8 січня.

П'ятірки біатлоністів, які виступлять у спринті, назвав головний тренер збірної Юрай Санітра. Про це повідомляє "Суспільне Спорт". До речі У Росії спортсмени масово знялися зі змагань після прибуття допінг-офіцерів Склад чоловіків Дмитро Підручний

Артем Прима

Руслан Ткаленко

Тарас Лесюк

Артем Тищенко Склад жінок Дар'я Блашко

Юлія Джима

Олена Підгрушна

Катерина Бех

Віта Семеренко або Анастасія Меркушина Повідомляється, що під питанням останнє місце у жіночій команді. На старт вийде або Віта Семеренко, або Анастасія Меркушина. Пропустять спринт Валентина Семеренко, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Важливо. В Оберхофі у заявці України є сім біатлоністів як у жінок, так і у чоловіків. Стартувати у кожному особистому старті можуть 5 спортсменів. Календар гонок в Оберхофі Жіночий спринт 8 січня (12:30)

Чоловічий спринт 8 січня (15:15)

Жіноча гонка переслідування 9 січня (13:45)

Чоловіча гонка переслідування 9 січня (15:45)

Змішана естафета 10 січня (12:30)

Одиночна змішана естафета (15:40)

Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал