Біатлон: збірна України виступить у незвичному складі в Оберхофі
Тренери чоловічої та жіночої збірної України з біатлону визначилися зі складами команд на спринтерську гонку 5-го етапу Кубка світу з біатлону в Оберхофі. Етап стартує вже у п'ятницю, 8 січня.
П'ятірки біатлоністів, які виступлять у спринті, назвав головний тренер збірної Юрай Санітра. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
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Склад чоловіків
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Руслан Ткаленко
- Тарас Лесюк
- Артем Тищенко
Склад жінок
- Дар'я Блашко
- Юлія Джима
- Олена Підгрушна
- Катерина Бех
- Віта Семеренко або Анастасія Меркушина
Повідомляється, що під питанням останнє місце у жіночій команді. На старт вийде або Віта Семеренко, або Анастасія Меркушина.
Пропустять спринт Валентина Семеренко, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.
Календар гонок в Оберхофі
- Жіночий спринт 8 січня (12:30)
- Чоловічий спринт 8 січня (15:15)
- Жіноча гонка переслідування 9 січня (13:45)
- Чоловіча гонка переслідування 9 січня (15:45)
- Змішана естафета 10 січня (12:30)
- Одиночна змішана естафета (15:40)
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал
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