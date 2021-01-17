В воскресенье, 17 января, состоялся женский масс-старт в рамках Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. К сожалению, Украина в этой гонке представлена не была.

Победу в гонке одержала француженка Жулия Симон, которая на финише смогла обойти немку Франциску Пройс. Бронза в шведки Анны Эберг, пишет 24 канал.

Смотрите также Пидручный финишировал 20-ым в масстарте, Тарьей Бё одержал победу

Ход гонки

После первой стрельбы в лидеры вышла итальянка Вирер, которая быстрее всех прошла огневой рубеж. Ройзеланд с промахом ушла на штрафной круг и потеряла лидирующую группу.

Вторая стрельба и Вирер снова первая, вместе с ней без промахов пошли Давидова и Тандервольд, в Симон и Экгофф по кругу штрафа. После стрельбы стоя Доротея окончательно вышла на лидирующую позицию, став единственной, кто отстрелялся "на чисто".

На заключительной стрельбе Доротея допустила до 2 промаха, но ошибки в соперниц позволили итальянке остаться в лидирующей тройке, пропустив на 5 секунд вперед Симон и Пройс. В итоге, итальянка смогла лишь попасть в цветочную церемонию.

Результаты женского масс-старта в Оберхофе

1. Жулия Симон 40:11.1

2. Франциска Пройс +3.9

3. Анна Эберг +11.7

4. Ингрид Тандервольд +13.0

5. Мона Брорссон +14.9

6. Доротея Вирер +26.6