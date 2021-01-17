Биатлон: Симон вырвала победу в масс-старте, Вирер обидно потеряла медаль
В воскресенье, 17 января, состоялся женский масс-старт в рамках Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. К сожалению, Украина в этой гонке представлена не была.
Победу в гонке одержала француженка Жулия Симон, которая на финише смогла обойти немку Франциску Пройс. Бронза в шведки Анны Эберг, пишет 24 канал.
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Ход гонки
После первой стрельбы в лидеры вышла итальянка Вирер, которая быстрее всех прошла огневой рубеж. Ройзеланд с промахом ушла на штрафной круг и потеряла лидирующую группу.
Вторая стрельба и Вирер снова первая, вместе с ней без промахов пошли Давидова и Тандервольд, в Симон и Экгофф по кругу штрафа. После стрельбы стоя Доротея окончательно вышла на лидирующую позицию, став единственной, кто отстрелялся "на чисто".
На заключительной стрельбе Доротея допустила до 2 промаха, но ошибки в соперниц позволили итальянке остаться в лидирующей тройке, пропустив на 5 секунд вперед Симон и Пройс. В итоге, итальянка смогла лишь попасть в цветочную церемонию.
Результаты женского масс-старта в Оберхофе
1. Жулия Симон 40:11.1
2. Франциска Пройс +3.9
3. Анна Эберг +11.7
4. Ингрид Тандервольд +13.0
5. Мона Брорссон +14.9
6. Доротея Вирер +26.6
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