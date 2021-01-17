Біатлон: Сімон вирвала перемогу у масстарті, Вірер прикро втратила медаль
У неділю, 17 січня, відбувся жіночий масстарт у рамках Кубку світа з біатлону у німецькому Оберхофі. На жаль, Україна у цій гонці представлена не була.
Перемогу у гонці здобула француженка Жюлія Сімон, яка на фініші змогла обійти німкеню Франциску Пройсс. Бронза у шведки Ганни Еберг, пише 24 канал.
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Хід гонки
Після першої стрільби у лідери вийшла італійка Доротея Вірер, яка найшвидше пройшла вогневий рубіж. Ройзеланд з промахом пішла на штрафне коло і втратила лідируючу групу.
Друга стрільба і Вірер знову перша, разом з нею без промахів пішли Давідова і Тандервольд, у Сімон і Екгофф по колу штрафа. Після стрільби стоячи Доротея остаточно вийшла на лідируючу позицію, ставши єдиною, хто відстрілявся "на чисто".
На заключній стрільбі Доротея допустила аж 2 промахи, але помилки у суперниць дозволили італійці залишитися у лідируючій трійці, пропустивши на 5 секунд вперед Сімон і Пройсс. У підсумку, італійка змогла лише потрапити у квіткову церемонію.
Результати жіночого масстарту в Оберхофі
1. Жюлія Сімон 40:11.1
2. Франциска Пройсс +3.9
3. Ганна Еберг +11.7
4. Інгрід Тандервольд +13.0
5. Мона Брорссон +14.9
6. Доротея Вірер + 28.8
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