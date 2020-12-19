У рамках 4-го етапу етапу Кубка світу з біатлону у Хохфільцені (Австрія) 19 грудня відбулася жіноча гонка переслідування. Перемогу здобула норвежка Тіріль Екхофф.

Тіріль Екхофф оформила у Хохфільцені "золотий дубль", адже виграла і жіночий спринт. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Лагрейд оформив "золотий дубль" у Хохфільцені, Підручний тільки 21-й

Результати гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Ханна Еберг (Швеція)

3. Ельвіра Еберг (Швеція)

...

23. Юлія Джима (Україна)

51. Дар'я Блашко

56. Анастасія Меркушина

Хід гонки

Після першої стрільби Екхофф і Тандреволд зберегли лідерство завдяки чистій стрільбі. Навздогін норвежками кинулася німкеня Франциска Пройсс, яка програвала понад 20 секунд.

Після другої "лежки" боротьба у верхній групі тільки загострилася. Трійка лідерок допустили по промаху, тому Еберг, Вірер, Олсбю та Персон скоротили відставання.

Екхофф зберегла лідерство і після третьої стрільби, де знову працювала швидко та чисто. Вірер, Тандреволд та Ельвіра Еберг намагалися не відставати.

Норвежку Екхофф неможливо було зупинити: вона не допустила жодного промаху на останній стрільбі та виграла 16-у гонку в кар'єрі. Срібло вирвала шведка Ханна Еберг.

У боротьбі за "бронзу" найсильнішою була Ельвіра Еберг. Вона випередила Тандреволд, а Вірер не змогла втрутитися у боротьбу через падіння.

Як виступили українки

Щодо представниць України, то найкращою була Юлія Джима. Вона допустила всього один промах на останній стрільбі. Стартувавши 40-ю, вона піднялася на 17 позицій та посіла 23 місце.

Дар'я блашко здійснила регрес у порівнянні із 34-ю стартовою позицією. Українка фінішувала 51-ю. Найгірше з українок виступила Анастасія Меркушина, яка з трьома промахами – 56-а.

Валентина Семеренко знову вирішила не стартувати в гонці переслідування.